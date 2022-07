Er dreigt een tekort aan huisartsen in West-Friesland: "We stromen over"

Huisartsen die de zorgvraag niet meer aankunnen, patiënten die daardoor geweigerd moeten worden en veel administratieve rompslomp. West-Friese huisartsen trekken aan de bel en gaan vandaag naar Den Haag om in actie te komen. "We lopen op onze tenen."

Huisarts Bart van Oostendorp uit Ursem laat vanmiddag op het Malieveld zijn stem horen. Hij wil echt dat er wat verandert in zijn vak. Hij geeft een opsomming: "Werkdruk, nog steeds geen opvolger en het in stand houden van de huisartsenzorg in West-Friesland."

Vooral dat laatste punt is belangrijk. "Dat is onze grootste zorg. Het aanbod van huisartsen in onze regio is gewoonweg te klein." Samen met zijn vrouw gaat hij naar Den Haag om te demonstreren, net als veel andere huisartsen en doktersassistenten uit West-Friesland. "We moeten aan de bel trekken."

Verdwijnen

Het is een angst die Janneke Lof ook deelt. Samen met Saskia van Eijk runt ze een praktijk in Midwoud. Al twintig jaar. In totaal hebben ze 3.200 patiënten. Ze heeft dan ook in de loop der jaren veel zien veranderen. "Ik ben bang dat we verdwijnen, het slachtoffer worden van het tekort in de zorg."

Het aantal huisartsen met een eigen praktijk neemt al jaren af, vooral in dorpen. Het is niet meer aantrekkelijk en te duur. Maar dat is niet het enige wat haar dwarszit. "Heb je even?", klinkt het. Er valt een stilte, waarna ze verder gaat. "Ik ben vijftig procent van m'n tijd bezig met randzaken. Overal in de zorg zijn lange wachtlijsten, waardoor we het eerste aanspreekpunt blijven. Alles komt op ons bordje terecht."

Wachtlijsten

Lof wil dat die wachtlijsten – zoals in de jeugdzorg en bij de GGZ – worden opgelost. "Want patiënten die daarvoor op de wachtlijst staan, komen in de tussentijd vaak naar ons toe."

Een heel takenpakket dus. Sinds kort komen daar ook nog de arbodienst en nazorg bij kanker bij. "Ik snap het, want de ziekenhuizen lopen ook over. Maar daar is gewoon geen enkele ruimte voor, hoe graag we ook willen. We stromen over."