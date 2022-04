Einde patiëntenstop voor huisarts De Goorn: "In ieder geval voor de komende tijd"

Met 4.000 patiënten zit huisartsenpraktijk De Goorn vol. Sinds oktober vorig jaar kon er niemand meer bij, maar daar komt eind deze maand verlichting in: door het vertrek van de apotheek is er ruimte vrijgekomen en kunnen na Pasen nieuwe patiënten zich weer inschrijven.

Niet eerder in die zeven jaar sinds de Huisartsenpraktijk De Goorn in het gezondheidscentrum ingetrokken is, was er een patiëntenstop. "Het is heel vervelend. Maar we moesten kiezen voor de kwaliteit van zorg, zodat de wachttijden niet op zouden lopen", legt praktijkhouder Koen Verhart uit.

Doordat de apotheek uit het gezondheidscentrum weg is gegaan, wordt er volop verbouwd. Er komt ruimte voor een extra spreekkamer, een nieuw in te richten behandelkamer en een ruime balie met daarachter werkplekken voor de praktijkondersteuners en doktersassistenten.

Snelle groei

In korte tijd groeide de huisartsenpraktijk van zo'n 3.000 naar 4.000 patiënten. "Mede door de nieuwe woonwijken die opgeleverd worden. De groei was redelijk naar verwachting maar dat het zo snel zou gaan, verraste ons."

Niet alleen de groei van woonwijken lag aan de patiëntenstop ten grondslag. Volgens Verhart waren veel mensen voor die tijd al uitgeweken. "Doordat we als gezondheidscentrum hier verder zijn gegaan zeven jaar geleden, had dat aantrekkingskracht op mensen die al eerder vertrokken waren naar een huisarts verder weg. Zo zien we nog steeds mensen die graag terug willen, dichterbij."

Daarnaast is de zorgvraag alleen maar groter geworden, constateert Verhart niet alleen bij hun eigen praktijk. "Ook bij andere huisartsen hier in de omgeving zien we dat er meer zorg geleverd wordt, meer taken uit de tweedelijnszorg, dus uit het ziekenhuis die terugkomen bij ons."

Tijdelijke oplossing

Door de verbouwing kan Huisartsenpraktijk De Goorn het komende jaar tot twee jaar weer nieuwe patiënten aannemen, schatten zij in. Maar voor de toekomst is meer nodig. Verhart: "We zijn sinds twee jaar in gesprek met de gemeente om uit te breiden. Ook de andere huisartspraktijken in de gemeente zijn bezig met nieuwbouw. En dat gaat over langere periodes, iets te lang dan dat wij hoopten. We zijn even uit de brand, maar de andere huisartsen zitten qua ruimte nog klem."

Verhart hoopt dan ook toekomstig uit te breiden en de naastgelegen bibliotheekruimte bij het gezonheidcentrum te kunnen betrekken. "Dan zouden we alle patiënten - ook die terug willen komen - kunnen inschrijven. Er is een plan om de bibliotheek naar het nieuwe gemeentehuis te verplaatsen. We hopen dat dat doorgaat en er prioriteit van wordt gemaakt."

Uitbreiding

In tegenstelling tot veel andere praktijken, heeft Huisartsenpraktijk De Goorn voldoende personeel. "Die tekorten zien we om ons heen wel. Nu we fysiek kunnen uitbreiden, zullen we ook de stappen kunnen nemen om uit te breiden in huisartsenuren en vooral praktijkondersteuners."

Verhart is vooral blij dat de patiëntenstop voor nu voorbij is. Hoewel het de komende paar dagen nog hard werken wordt de nieuwe ruimtes in te richten. "Je ziet dat je nu stappen maakt en straks weer meer patiënten kan verwelkomen, dat is een fijn idee."