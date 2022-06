Helpende handen gezocht voor wederopbouw van eigen buurthuis

De brand twee jaar geleden in het gemeentelijke gebouwtje dat gehuurd kon worden voor activiteiten, hakte er flink in bij de buurtgenoten. Eén van de vrijwilligers die zich tijdens een zomerfestival in het park direct aanmeldt, weet het nog goed dat hij het via een buurtapp te horen kreeg dat het pand in brand stond. "We waren helemaal van de kaart." En een andere buurvrouw die zich meldt bij het kraampje van Stichting Posthuis Zaanenpark vindt het nu wel een 'heel trieste aanblik'.

Architect en buurtgenoot Remko van Heummen van het Haarlemse bureau Her Architecten heeft zijn bijdrage al geleverd. Hij is samen met voorzitter Henk Jansma van de stichting de stuwende kracht om van het buurthuis een 'circulair en duurzaam' gebouw te maken. Dat betekent dus energiebesparende oplossingen en hergebruik van materialen en verf die buurtgenoten zelf aanleveren.

Maar man- en vrouwkracht is ook echt nodig, want met verzekeringsgeld van ongeveer 350 duizend euro en een eerdere crowdfunding is de herbouw nog niet bekostigd. Er moet nog 150 duizend euro bijgelegd worden. Nu de buurt zelf eigenaar wordt, is het wel beter mogelijk om fondsen aan te spreken. Maar de handen van de buurtbewoners moeten ook zelf echt uit de mouwen.

Achter de bar

De gepensioneerde tegelzetter die Henk door het afgebrande Posthuis rondleidt, heeft nog wel bedenkingen. "We gaan ze niet dwingen heel veel tijd er in te steken. Als iemand twee uur doet, is dat goed", benadrukt Henk Jansma. "Als iemand een half jaar er in wil steken, helemaal prima."

Twee vrouwen die zich over de plannen van de architect buigen, zijn enthousiast. "Maar stratenmaker en stukadoor zijn wij niet." Na de bouwwerkzaamheden zijn er ook helpende handen nodig. "Koffieschenken of achter de bar staan dat zien we wel zitten", bedenken ze zich.

Dat de buurt eigenaar wordt van het Posthuis, moet nog wel even tot de omwonenden doordringen. En het schrikt ze soms ook nog wel een beetje af, merkt Henk Jansma van Stichting Posthuis Zaanenpark. "Eigenaarschap is nog een klein beetje van 'kan dat dan?'. Ik denk dat het kan en dan krijgen we een uniek projectje binnen Haarlem. Misschien wel binnen Nederland."

In het akkoord dat de Stichting komende dinsdag met de gemeenteraad afsluit, dragen de bewoners de volledige verantwoordelijkheid voor de bouw, het beheer en de budgetbewaking.