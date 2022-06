Twee jaar na oplevering opent Zwanenburg nieuw dorpshuis: "Werd tijd dat het gebeurde"

Stiekem is het al ruim twee jaar open maar vandaag werd het nieuwe dorpshuis van Zwanenburg dan toch echt officieel geopend. Met onder meer een joekel van een sportzaal, een inpandige bibliotheek, een horecaruimte met een royaal terras en een luxe biljartzaal is het nieuwe pand een flinke upgrade ten opzichte van het vorige verenigingsgebouw.

Dat er voor een relatief kleine gemeenschap als Zwanenburg zo'n royaal dorpshuis kon worden opgetrokken, komt vooral door de ligging ten opzichte van de nationale luchthaven. "We wonen hier onder de aanvliegroutes van Schiphol", verklaart bestuursvoorzitter Wim Hut. "We kampen daardoor hier met ultrafijnstof en geluidsoverlast. Om de leefbaarheid hier een impuls te geven, is er door Stichting Leefomgeving Schiphol geld beschikbaar gekomen. Daar is een plan uit voortgekomen en dat heeft uiteindelijk tot dit pand geleid."

Impuls voor de sportverenigingen

"We zijn er superblij mee. In het vorige pand hadden we alleen een gymzaal. Nu hebben we vier keer zoveel ruimte." Ook de biljartvereniging klaagt allerminst: ook zij een prachtige ruimte toebedeeld. "Het is fantastisch hier", glundert Wim Juwett, voorzitter van de biljartvereniging. "We hebben digitale scoreborden, keuhouders, tapijt op de vloer. Wat wil je nog meer?"

Het is overigens niet zonder slag of stoot dat het nieuwe dorpshuis gerealiseerd werd. Door bezwaarmakers en procedurefouten was de komst van het pand lange tijd onzeker. "We hebben er hard voor gevochten", aldus Gerritse van de sportvereniging. "Maar het is het waard geweest. Er staat iets moois nu en daar zijn we apetrots op."

Volgens een oudere bewoner die buiten getuige is van het doorknippen van het lint als moment van officiële opening, had het allemaal niet zo lang mogen duren. "Het is jammer, het had best een paar jaar eerder gekund", zo vertelt 'ie. "Maar goed, beter laat dan nooit. En ik heb goede hoop dat dit pand de komende vijftig jaar meekan."