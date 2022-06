Sven Botman sleept toptransfer binnen en verhuist naar Newcastle United

De 22-jarige centrumverdediger Sven Botman uit Badhoevedorp gaat vanaf deze zomer aan de slag bij de steenrijke Engelse club Newcastle United. Dat meldt De Telegraaf vanavond. Botman verhuist binnenkort van Lille naar Newcastle, na een akkoord over de transfersom van 38 miljoen euro vast en 2 miljoen euro aan bonussen. De transfer valt ook goed in de smaak bij Ajax; de club bedong in 2020 een doorverkooppercentage van tien procent en casht dit keer nogmaals 2,9 miljoen euro.

Bij Ajax maakte Botman nooit minuten in het eerste elftal. Wel huurde sc Heerenveen hem in na veel optredens voor Jong Ajax. Vervolgens nam OSC Lille hem over van Ajax na een goed seizoen in Friesland. In totaal speelde Botman deze twee jaar 79 wedstrijden voor de Noord-Fransen en won hij in 2021 de Ligue 1.

Door de transfer naar Newcastle United is hij nu - na Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Nathan Aké - de vierde duurste verdediger ooit.

Maandag reist Botman naar Newcastle voor zijn keuring, waar de verdediger zichzelf waar zal moeten maken.