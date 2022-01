Sven Botman in vergaande belangstelling van steenrijk Newcastle United

Sven Botman staat in de nadrukkelijke belangstelling van Newcastle United. Zijn werkgever Lille heeft echter naar verluidt een eerste bod van maar liefst 35 miljoen geweigerd voor de voetballer uit Badhoevedorp.

Newcastle United is sinds oktober in handen van een steenrijk investeringsfonds uit Saudi-Arabië. De ploeg uit het noorden van Engeland bevindt zich momenteel in degradatgevaar en wil zich daarom deze transferperiode extra gaan investeren.

Bod afgewezen

Voor de verdediging heeft Newcastle zodoende zijn oog laten vallen op Botman. De 22-jarige verdediger moet na Kieran Trippier de tweede aanwinst worden. Botmans werkgever Lille wil echter niets weten van een tussentijds vertrek en heeft daarom een eerste bod van 35 miljoen afgewezen. De Badhoevedorper heeft bovendien een contract dat nog doorloopt tot de zomer van 2025.

Botman verruilde anderhalf jaar geleden Ajax voor Lille en werd in zijn eerste seizoen in Frankrijk gelijk verrassend landskampioen. In november 2020 werd Botman bovendien voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar tot een debuut bij Oranje kwam het tot op heden nog niet.