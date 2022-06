Vorming nieuw college Bergen duurt 'nog enkele maanden': "Maar dan heb je ook wat"

Het duurt nog in ieder geval tot na de zomer voordat het Bergense raadsakkoord is opgesteld en nieuwe wethouders worden bekendgemaakt. Dat bleek donderdagavond bij een verantwoording van formateur Theo van Eijk aan de gemeenteraad van Bergen. "Het duurt even, maar dan heb je ook wat", aldus Van Eijk. "De gemeenteraad is nu aan zet."

Het tussentijds verslag van de formateur werd ingelast om inwoners te laten weten waar de gemeenteraad, samen met de formateur, de afgelopen maanden mee bezig is geweest. Waren er begin juni nog geluiden dat er misschien halverwege juli al een nieuw college zou zijn, inmiddels is duidelijk dat de werving en selectie van de nieuwe wethouders meer tijd vergt. De raad laat zich hierbij begeleiden door een professioneel bureau. Niet hun politieke voorkeur, maar de kwaliteiten die de kandidaten meebrengen zijn hierbij leidend. Tips voor nieuwe wethouders Raadslid Mariëlla van Kranenburg van de winnende partij Ons Dorp wilde graag tips of suggesties van de formateur voor de sollicitatieprocedure voor de vier nieuwe wethouders. Volgens Theo van Eijk mogen de nieuwe wethouders best partijgebonden zijn, maar ze moeten zich vooral niet zo voelen: "Ze moeten vooral bereid zijn vanuit een technische portefeuille de gemeenteraad te bedienen", aldus Van Eijk.

Hiervoor moeten ze volgens hem bijvoorbeeld niet alleen de fractievergadering van hun eigen partij bijwonen, maar op uitnodiging elke fractie bezoeken. "Als iemand vooral vanuit zijn eigen politieke partij handelt, dan sneuvelt het hele idee", licht de formateur toe.

Aan de inhoud werd donderdagavond nog geen aandacht besteed. Volgens formateur Van Eijk staat nu het maken van duidelijke afspraken voorop. In het raadsakkoord komen daarom vooral afspraken over het proces en niet over de inhoud. Raadsleden moesten duidelijk wennen aan de nieuwe werkwijze en hadden daarom nog wel de nodige detailvragen. Bestuurscultuur verbeteren Toch benadrukte de formateur nog eens dat hij bij alle politieke partijen een sterke wil ervaart om de bestuurscultuur te verbeteren. "Anders had ik de klus ook niet aangenomen", zegt hij. "Twee jaar geleden heb ik ervaring opgedaan met de Bergense politiek als kwartiermaker. Toen verdwenen mijn adviezen in een diepe la. Als ze dat nu weer van plan waren, dan had deze raad mij voor deze klus niet moeten vragen."

"De bereidheid om het voortaan anders te doen nu wezenlijk groter dan twee jaar geleden", vertelde de formateur na afloop van de raadsvergadering aan Duinstreek Centraal.



Van raadsleden wordt verwacht dat zij pas een oordeel hebben over nieuwe plannen of nieuw beleid, als er informatie is opgehaald bij inwoners van Bergen. De andere werkwijze wordt niet alleen van de Bergense raadsleden gevraagd, maar ook van de collegeleden en van alle ambtenaren, die veel eerder informatie moeten ophalen in de lokale samenleving. Samen met inwoners, ondernemers en belangengroepen moeten zij het beleid maken. Tijdrovender Van Eijk beaamt dat dit veel meer tijd vergt van de ambtelijke organisatie, die nu al piept en kraakt in alle voegen door de vele opdrachten en ambities van de politiek. Volgens de formateur moet ook de politiek beseffen dat er maar een beperkte ambtelijke capaciteit is, die niet oneindig kan worden bevraagd om een tandje meer.



Wie interesse heeft om in Bergen wethouder te worden, kan binnenkort de publicatie van een profielschets verwachten met de kwaliteiten die de gemeenteraad zoekt voor het nieuwe college. Als iemand daaraan denkt te voldoen, kan die zich melden voor de selectieprocedure, ongeacht woonplaats of politieke voorkeur.