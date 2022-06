Podium te hoog gegrepen voor Julius van den Berg op NK tijdrijden

Tijdens de tijdrit in Emmen reed Van den Berg het parcours in 33 minuten en 55 seconden. Bauke Mollema versloeg specialist Tom Dumoulin, die bezig is aan zijn laatste jaar als prof. Daan Hoole completeerde het podium. Van den Berg moest ook Jos van Emden en Elmar Reijnders voor zich dulden.

"Als ik een goede dag heb, kan ik voor een podiumplaats rijden", zei Van den Berg voorafgaand aan de vlakke tijdrit over 29,4 kilometer. Voor een podiumplaats kwam de Noord-Hollander echter 19 seconden te kort.