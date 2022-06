Julius van den Berg mikt op podium bij NK tijdrijden

Wielrenner Julius van den Berg verschijnt woensdag aan de start van het NK tijdrijden in Drenthe. "Tom Dumoulin is de grote favoriet, maar als ik een goede dag heb, kan ik voor een podiumplaats rijden", is Van den Berg realistisch.

"Het is lastig zeggen hoe de vorm is, want na de Giro heb ik rust genomen en geen wedstrijd gereden. Aan de andere kant heb ik wel goede trainingen gemaakt", aldus Van den Berg. Naast het NK tijdrijden doet hij vrijdag ook mee aan de wegwedstrijd.

Giro d'Italia en Vuelta?

De in Purmerend geboren wielrenner reed dit jaar de Giro d'Italia. "Ik heb heel erg afgezien. Wij hadden binnen het team last van een voedselvergiftiging en twee jongens hebben de finish niet gehaald. Ik heb er zelf ook last van gehad, maar heb de Giro wel uitgereden. Het was behoorlijk wisselvallig."

Na het NK rijdt hij de Ronde van Wallonië en een aantal kleinere eendagskoersen. Daarna is het plan nu om in augustus te starten in de Vuelta. "Dat hangt nog wel af van de vorm tegen die tijd." In 2020 reed hij ook al de Vuelta.