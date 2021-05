Julius van den Berg beste Nederlander in slotrit Giro d'Italia

Julius van den Berg heeft zijn visitekaartje afgegeven in de laatste etappe in de Giro d'Italia. De wielrenner uit Purmerend werd twintigste in de tijdrit naar Milaan.

Van den Berg, die in de Giro zijn tweede grote profronde reed, moest 1 minuut en 38 seconden toegeven op ritwinnaar Filippo Ganna en was daarmee de snelste Nederlander. De Italiaan kwam in 33,48 minuten over de finish.

Van den Berg werd vorig jaar 126ste in de Vuelta. In de Ronde van Italië eindigde hij als 125ste in het algemeen klassement.

Groenewegen

Dylan Groenewegen stapte vorige week uit de Giro. De sprinter, die in Italië zijn rentree maakte na een schorsing van negen maanden, eindigde vier keer in de top-tien.