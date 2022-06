Duidelijke protestboodschap van Noord-Hollandse boeren in Schermerhorn: 'Wij Blijven!'

Tientallen boeren hebben vanavond in Schermerhorn (bij Alkmaar) het grote boerenprotest afgetrapt met een ludieke actie. In het gras werd met tractoren de boodschap ‘NH #WijBlijven!’ gevormd. Morgen gaan de acties verder in Stroe (Barneveld), waar 30.000 boeren worden verwacht.

“Het is eigenlijk triest dat we hier staan”, vertelt mede-organisator Ad Baltus. “We hadden liever iets anders laten zien.”

De boeren voeren weer actie. Morgen, tijdens de landelijke demonstratie in Stroe, worden 30.000 boeren verwacht. Vanavond is er al een voorproefje in Schermerhorn bij Alkmaar. Noord-Hollandse boeren komen hier om een protesttekst te verlichten, leesbaar in het donker, vanuit de lucht.

Boer Ingrid de Sain uit Schellinkhout is ook een van de organisatoren, samen met haar man en dochter doet ze ook mee aan het protest. Ze vertelt gepassioneerd over haar bedrijf: "Wij zijn meer dan voedselverzorgers, we zijn ook landbeheerders. We letten in ons werk overal op, dus ook op dierenwelzijn en de natuur."

Door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet maakt ze zich zorgen over de toekomst van het bedrijf: "De sector staat van alle kanten onder druk. Wij hebben honderd melkkoeien en een opvolgster. We willen dat de volgende generatie ook een toekomst krijgt."

Morgen gaan de protestacties verder. Vanuit heel het land komen boeren op trekkers naar de gemeente Barneveld. Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers rekening houden met veel vertraging onderweg.

Eerdere actie

In 2020 reden de trekkers ook al over het Schermhorense veld uit protest tegen het stikstofbeleid. Destijds luidde de verlichte boodschap: 'NH <3 Boeren'. Het stelde een positieve en trotse actie voor, om te laten zien "dat we trotse boeren zijn, dat we van ons mooie Noord-Holland houden en er alles aan doen om het bestaan van onze bedrijven", aldus de organisatoren destijds.