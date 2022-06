Maatregelen in gevangenis na aanranding verpleegkundige

In het Justitieel Complex Zaanstad zijn na de belaging van een verpleegkundige maatregelen genomen op de afdeling. De vrouw moest aanzien hoe een gedetineerde zichzelf aftrok. Daarna vloog hij haar aan. Er is onder meer een spiegel geplaatst in de spreekkamer waar het gebeurde.

Dit laat een woordvoerder van de gevangenis desgevraagd weten aan NH Nieuws. De betreffende gevangene Huruy G. werd vorige week door de Alkmaarse rechtbank schuldig bevonden aan het belagen van een verpleegkundige in februari vorig jaar.

Die dag kwam de man voor een intake op zijn afdeling bij haar op de spreekkamer. Daar trok hij de broek van zijn joggingbroek los en begon te masturberen. Toen de vrouw vroeg of hij wilde stoppen, deed hij dit niet.

In paniek wilde ze wegvluchten, maar toen greep de man haar met twee handen beet. Later heeft de man een andere collega bij haar borsten gegrepen. Op dat moment hing er nog geen spiegel aan de muur van de kamer op de afdeling. Die is nu geplaatst. "Daardoor ziet personeel wat er achter hen gebeurt of dat er iemand komt binnenlopen", aldus een woordvoerder.

Bureau andersom

Ook is het bureau van de verpleegkundige andersom gezet, zodat de medewerker niet langs de patiënt hoeft te lopen, maar direct naar buiten kan in geval van nood. Daarnaast golden er al diverse protocollen voor intake-gesprekken.

"Personeel is altijd alert als iemand met een gedetineerde patiënt in een spreekvertrek zit. Als je alleen gaat zitten met een patiënt dan moet je dat ook altijd melden bij het overige personeel."

Daarnaast draagt al het personeel op de afdeling een pieper. "Men is getraind op de-escaleren en zo nodig ingrijpen in risicovolle situaties. Dit beleid was er al en is er nog steeds."

De voor verkrachting en dodelijke mishandeling veroordeelde Huruy G. zit op een speciale afdeling binnen de gevangenis van Zaanstad: het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). De man lijdt namelijk aan psychoses, is verslaafd en dus is hij niet geschikt voor een gewoon penitentiair programma.

NH Nieuws sprak met de afdelingsdirecteur van het PPC. Vanmiddag verschijnt dit interview.