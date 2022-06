Kan drugsdealer Michael (36) na gevangenisstraf als gediplomeerd metselaar aan de bak?

Na zes jaar in de bak kan veroordeeld drugsdealer Michael (36) z'n vrijheid al bijna ruiken. In december staat hij buiten, als het góéd is met een papiertje metselaar op zak.

Dat is in ieder geval de bedoeling van het scholingsprogramma In-Made in Justitieel Complex Zaanstad. Dit zijn een aantal mbo-opleidingen waar gemotiveerde gedetineerden zich voor kunnen inschrijven als onderdeel van hun re-integratie.

Door corona lag alles lang stil, maar sinds zes weken staat bijvoorbeeld Michael uit 't Gooi muurtjes te bouwen. Hij werd zo'n acht jaar geleden in Duitsland gearresteerd voor het versturen van pakketten soft- en harddrugs via het darkweb. Dat nooit meer, zegt hij. "Ik ben blij dat ik dit nu kan doen. Ik was loodgieter, maar wil hier eigenlijk wel mee verder."

De metselaarsopleiding is deeltijd en duurt ongeveer drie maanden. Per dagdeel is er plek voor maximaal vier gedetineerden: in totaal acht mannen kunnen dus de studie doen. Zo ook Guido.

'Naar huis met een enkelband'

"Ik moet nog tot september en dan kan ik met een enkelband naar huis toe", vertelt hij. Voor zijn celstraf had hij een schildersonderneming. "Ik zou totaalonderhoud willen doen en metselen erbij willen doen, dus ik krijg hier een goeie kans om wat nieuws te leren."

Als hij buiten staat, is hij van plan om - dat is een verplichting met een enkelband - eerst in loondienst te gaan bij een schildersbedrijf. "Dit heb ik al gevonden. En na dat traject wil ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel, zodat ik ook metselklussen kan aanpakken."

De mannen krijgen les van arbeidsbegeleider Jan (48) die jarenlang werkzaam was als metselaar in de Zaanstreek. Hij zag de vacature voor de gevangenis. "Ik dacht: waarom niet. Ik vond het geweldig in de bouw, maar tot m'n 67ste..."