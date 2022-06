Derde landstitel op rij voor Hovocubo na overtuigende zege op FC Eindhoven

De zaalvoetballers van Hovocubo zijn voor de derde keer op rij landskampioen geworden. Na winst vorige week werd ook de tweede wedstrijd tegen FC Eindhoven gewonnen. In Sporthal De Opgang eindigde het in 8-3.

Na een afwachtende openingsfase kwamen de bezoekers op voorsprong in Zwaag. Uit een hoekschop tikte Said Bouzambou de bal binnen. Het antwoord van Hovocubo liet niet lang op zich wachten. Aanvoerder Joshua St. Juste knalde raak na balverlies bij FC Eindhoven.

Het spektakel van de eerste helft zat in de staart. Eerst kwam de ploeg uit Hoorn op 2-1 dankzij een fraaie combinatie. Iliass Bouzit rondde koelbloedig af na een een-tweetje met Soufian Charraoui. Toch stond het gelijk bij rust. Jordany Martinus was bij de tweede paal het eindstation van een heerlijke aanval: 2-2.

Charraoui maakt er vier

Beide ploegen kregen kansen in de tweede helft. Niet geheel verrassend was het Hovocubo dat toesloeg. Binnen een minuut scoorde Charraoui twee keer. Eerst kon hij vrij uithalen en even later tikte de aanvaller binnen nadat Abdessamad Attahiri was doorgebroken. Acht minuten voor tijd voltooide Charraoui zelfs zijn hattrick. FC Eindhoven-keeper Manuel Kuijk kwam ver uit zijn doel, maar hij kreeg de bal niet onder controle. Daarna was het een koud kunstje om de 5-2 aan te tekenen.

Via Zakaria Amrani werd het weer even spannend. Hij maakte de derde goal voor de Eindhovenaren. Het slotakkoord was voor Hovocubo. Charraoui stond oog in oog met Kuijk en was niet zelfzuchtig. Faisal Mellah kon daardoor afronden. Man of the match Charraoui en Lahcen Bouyouzan zorgden vlak voor tijd voor de laatste doelpunten: 8-3.

De strijd om het landskampioenschap ging over best-of-three. Na de 2-6 in Eindhoven eindigt het dus in 2-0 voor Hovocubo.