Laatste loodjes: Noord-Holland bijna vrij van loden waterleidingen

Noord-Holland is bijna vrij van loden waterleidingen. Waterleidingbedrijf PWN heeft de afgelopen maanden de laatste loden leidingen opgespoord om straks ook daadwerkelijk weg te halen. "Het zijn de laatste loodjes", grapt Peter Horst van het drinkwaterbedrijf. De afgelopen maanden werden zo'n 1.400 waterleidingen gecontroleerd. "Er zijn er nu acht gevonden en we denken er nog een of twee te vinden."

Bijna alle loden leidingen in Noord-Holland opgespoord door PWN - NH Nieuws

"Veel is bekend en staat in de database en van de 700.000 aansluitleidingen naar de huizen zijn er nu nog maar 40 onbekend", zegt Horst. De leidingen die nog lood bevatten zullen zo snel mogelijk worden verwijderd en vervangen door kunststofbuizen. PWN moet de grond in; door heel Noord-Holland van Texel tot het Gooi, het gaat alleen om verbindingen die tussen de straat en de huizen liggen. Loden leidingen kunnen op den duur giftig zijn voor mensen die in verwachting zijn en voor kleine kinderen.

Quote "Het is het meest gecontroleerde product" Peter Horst - PWN

Twee jaar geleden zijn in Amsterdam-Noord veel loden leidingen gevonden. Deze zijn ondertussen bijna allemaal vervangen. PWN is al vanaf de jaren '90 bezig om alle leidingen te vervangen. In 2012 zijn alle leidingen vervangen waarvan de waterleverancier wist dat ze lood bevatte. Ondertussen waren er ook leidingen waarvan men niet wist uit wat voor materiaal het gemaakt was. Het Rijk heeft gevraagd om daar achter te komen en daar is PWN in november 2021 mee begonnen. Horst benadrukt dat er absoluut geen reden is om je nu zorgen te maken over het water. "Het is het meest gecontroleerde product."

Testen De problemen in Amsterdam zijn voor Anna Nizynska de reden om haar kraan water goed te testen. Een jaar geleden kocht ze een huis in Oostzaan en test ze het water. De test kleurt bruin, een teken dat er zware metalen in het water kunnen zitten. Na een grondige verbouwing test ze het water een jaar later weer. Weer bruin. Om absolute zekerheid te krijgen laat ze het professioneel testen. Uit die test blijkt dat er maar een hele kleine hoeveelheid lood en koper in het water zit en dus gewoon drinkbaar. Ruud Steen van het Waterlaboratorium wil de huis-, tuin- en keukentest niet direct afvallen en begrijpt de zorgen die Anna heeft. "Zo'n test geeft een waarschuwing dat er wat aan de hand kan zijn maar dan is het niet per se ook zo."

Quote "Als mensen zich toch zorgen maken of twijfelen, dan bevelen we een test van het Waterlabaratorium aan" Peter Horst -PWN

PWN kijkt alleen naar de leidingen die buiten het huis liggen. Woningen van voor 1960 hebben soms nog loden leidingen. Maar dat is de verantwoordelijkheid van de eigenaren zelf. Om zeker te weten of je zelf een loden leiding hebt raad PWN aan om eerst zelf te kijken bij de aansluiting en anders een test te doen bij het Waterlaboratorium. Mensen met loden leidingen worden aangeraden het water twee minuten door te spoelen. Horst: "Als mensen zich toch zorgen maken of twijfelen of het binnenwerk van lood is, dan bevelen we een test van het Waterlaboratorium aan."