Amsterdammers pikken loden leidingen niet meer en vallen verhuurderskantoor binnen

AMSTERDAM - Bewoners van de Kramatweg in Amsterdam Oost zijn het zat: al tijden kampen zij met problemen met onder andere loden leidingen, maar verhuurmakelaar Rappange doet niets. Daarom protesteerden ze gister voor de deur van de verhuurder.

Zo'n dertig boze bewoners stonden met pannen en spandoeken voor de deur van verhuurmakelaar Rappange aan de Prinsengracht in Amsterdam te demonstreren. "Kramatweg loodvrij", schreeuwden ze. Met als doel dat de leidingen voor 1 februari worden vervangen. "Mijn gezin wordt gewoon vergiftigd", vertelt bewoner Floyd Fransman, bij wie tien keer zoveel lood (98,4 micogram per liter) in het water werd gevonden als volgens de gezondheidsnorm (10 microgram) is toegestaan

NH Nieuws

Verhuurder geeft niet thuis Rappange weigert de leidingen te vervangen. Tien jaar geleden stuurde Fransman al een bezorgde mail naar de verhuurder, maar zonder succes. Ook AT5 vroeg herhaaldelijk een reactie van Rappange, maar ook daar kwam geen gehoor op. En dus vonden de bewoners het tijd voor actie. Met een loodbokaal en champagneglazen met water uit hun kraan liepen de bewoners het kantoor van Rappange in. "Benieuwd of ze dit giftige water zelf wel durven te drinken", zegt één van de bewoners. De actie was niet van te voren aangekondigd, maar na wat geklop op het raam van de receptioniste kwam een een vertegenwoordiger van Rappange de groep toch te woord staan.

Hij legde uit dat Rappange eerst zelf een onderzoek wil doen naar het kraanwater. "De woningen met een loodgehalte van meer dan 10 microgram gaan vervangen worden", beloofde hij. Het antwoord was niet naar wens van de bewoners: "Wanneer gaan ze vervangen worden? En krijgen we tot die tijd huurverlaging?" De antwoorden kwamen niet. Het champagneglas met water werd in eerste instantie afgeslagen, maar uiteindelijk durfde een andere vertegenwoordiger van Rappange het aan om toch een slokje te nemen.

De SP steunt de bewoners en demonstreerde vanmiddag mee. De partij heeft schriftelijke vragen over de situatie op de Kramatweg aan de minister van Milieu en Wonen gesteld. "Gezien de urgentie zou je mogen verwachten dat de minister er bovenop zou zitten", vindt SP-fractievoorzitter Erik Flentge. Hij hoopt dat er een spoedwet komt waardoor verhuurders als Rappange gedwongen kunnen worden om de loden leidingen te vervangen. "Dat moet makkelijk haalbaar zijn", zegt hij. Ook wethouder Laurens Ivens riep vanochtend, tijdens de Raadscommissie Wonen en Bouwen, Rappange op om in actie te komen tegen loden leidingen in hun woningen. Volgens de wethouder komt Rappange regelmatig naar voren als een onwelwillende partij. Dit is voor Ivens een aanleiding om met hen om tafel te gaan en het bedrijf aan te sporen om zelf actie te ondernemen tegen de loden leidingen.

Tweede Kamerleden dienden in november een motie in die het kabinet opdraagt met een plan te komen om alle loden leidingen te vervangen. Daarmee werd door de Tweede Kamer ingestemd. Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat ze voor 1 april met een advies komen over hoe er met problematiek moet worden omgegaan.