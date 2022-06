Babette de Ruijter in Schagen uitgeroepen tot nieuwe Miss Westfriese Folklore

Eindelijk kon er weer een nieuwe verkiezing Miss Westfriese Folklore plaatsvinden in Schagen. De laatste editie was in 2019, daarna legde corona de boel plat. In een 'uitverkochte' zaal Alpha, keek het publiek gisteravond, hoe Babette de Ruijter er met de winst en vooral de eer vandoor ging. Vanaf eind juni mag zij op de donderdagen op de bok tijdens de traditionele optochten.

Als baby deed Babette de Ruijter al in de kinderwagen mee aan de optocht van de Westfriese Folklore in Schagen. Ook danste ze samen met haar zus in de kinderdansgroep. Je kunt dus wel zeggen dat de Folklore bij de Schagense in het bloed zit: "Mijn moeder heeft dit pak gemaakt. Eigenlijk twee jaar geleden al. Toen moesten we wachten door corona. Nu kon ik het eindelijk aan"

Gisteravond liepen in totaal 14 dames over de catwalk om hun kostuums te tonen. Na een eerste selectie door de jury van zes deelnemers, begonnen ook de punten van de publieksjury mee te tellen. "Ik had het helemaal niet verwacht", zegt De Ruijter, "Ik dacht eigenlijk dat mijn tante zou winnen".

Blij

"Gelukkig mogen we weer. Na twee jaar afwezigheid werd het wel weer hoog tijd", zegt Rienk Mud, voorzitter van de Westfriese Folklore, "Je merkt het aan de mensen, iedereen is er aan toe. Het is een enorme toeristische trekpleister. Het zet Schagen echt op de kaart. Vandaar dat iedereen, gemeente, horeca, de middenstand in zijn algemeenheid, heel blij zijn met de folklore".

