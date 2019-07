Traditionele Westfriese Folklore letterlijk in alle rust van start gegaan

SCHAGEN - De traditionele Westfriese Folklore in Schagen is vanochtend letterlijk in alle rust van start gegaan. Vanwege een onrustig paard had de organisatie besloten voor alle zekerheid de muziek niet aan te zetten.

De 17-jarige Anouk Ooteman, die vorige maand was uitgeroepen tot Miss West-Friesland 2019, opende de optocht. Zij zat op het eerste rijtuig.

De talrijke deelnemers aan de folklore, gekleed in de traditionele Westfriese klederdracht, troffen het met het mooie weer. Bekijk hieronder een fotoserie van de Westfriese Folklore.

Het thema van de eerste optocht van het jaar is oude ambachten. Nog de hele middag zijn in de Nieuwstraat ambachtslieden in actie te zien.