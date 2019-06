Anouk Ooteman (17) verkozen tot Miss Westfriese Folklore 2019

SCHAGEN - De spanning was gisteravond te snijden tijdens de Westfriese Missverkiezing 2019 in Schagen. Anouk Ooteman werd uiteindelijk verkozen tot Miss West-Friesland.

21 vrouwen liepen gisteravond in hun zelfgemaakte kostuum over de catwalk. Van die vrouwen, onder wie dit jaar opvallend veel jonge vrouwen waren, waren er 10 in de race voor de titel 'Miss Westfriese Folklore'. Uiteindelijk trok Schagense Anouk Oosteman aan het langste eind.

"We letten onder andere op hoe het kostuum eruitziet en de uitstraling van de deelnemer", vertelt voorzitter van de verkiezing Rienk Mud aan NHNieuws. Mud vervolgt: "Tijdens de 10 Westfriese donderdagen moet Anouk op de sjees meerijden en dan moet je wel een vlotte uitstraling hebben. Het gaat om het complete geheel."

Sinds 1953 worden de 10 Westfriese donderdagen georganiseerd in Schagen. Deze donderdagen staan in het teken van leven, werken en kleden anno 1910. De Westfriese Missverkiezing is hier een onderdeel van. De verkiezing wordt volgens Mud steeds populairder: "Het zit weer in een lift. Het was bommetje vol. Er waren wel 300 man gisteravond. We moesten extra stoelen neerzetten voor het publiek."

Donderdag 4 juli gaan de Westfriese donderdagen weer van start.