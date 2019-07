Miss Westfriese Folklore krijgt dagje tropenvrij: "Balen, maar verstandig besluit"

SCHAGEN - Anouk Ooteman - de kersverse Miss Westfriese Folklore - vindt het jammer dat het evenement in Schagen niet door kan gaan donderdag, maar ze snapt het wel. Het bestuur van de Westfriese Folkore besloot gisteravond dat het vanwege de warmte niet verantwoord is voor mens en dier.

Hoewel de thermometer nu nog zo'n 23 graden aanwijst, kan het morgen zomaar 35 graden worden. "Het is balen maar wel goed dat het besluit genomen is", zegt Anouk. Vorig jaar werd de Westfriese Folklore voor het eerst afgelast vanwege de hitte. Toen ging de temperatuur richting de 33 graden en nu wordt het zelfs nog warmer.

Half uur aankleden

De 17-jarige Anouk heeft speciaal voor ons haar kostuum aangetrokken, ook al kost het een half uur om alle lagen aan te doen. "Het is vandaag nog goed te doen, maar tijdens het aantrekken van al die lagen werd het wel warm", zegt ze.

Anouk moet nu één van de tien donderdagen dat de Westfriese Folklore gehouden zou worden, iets anders doen. En dat is even wennen, want Ooteman komt uit een familie van folklore-fans. "Mijn oma en moeder doen er ook aan mee. Ik lag zelf als baby al in de ouderwetse kinderwagen tijdens de folklore en doe dus al 17 jaar mee."

De Westfriese Folklore wordt, als het goed is, nog zes keer gehouden dit seizoen: "Ik hoop dan op een lekker weertje, dat is voor de toeristen ook fijn, maar liever geen 38 graden!"