Westfriese Folklore afgelast om extreem warm weer

SCHAGEN - De Westfriese Folklore in Schagen gaat donderdag niet door vanwege de voorspelde hitte. "Het is doodzonde", vindt voorzitter Rienk Mud.

Tien donderdagen achter elkaar zou de Westfriese Folklore in Schagen zijn, maar de vierde editie gaat dus niet door. Elke week is er een ander thema. Deze week was dat klederdrachten. Er zouden 150 mensen verkleed naar Schagen komen.

Afzeggingen

"Er zitten mensen tussen die je niet op het laatste moment kunt afbellen. Er waren ook afzeggingen van klederdracht-groepen vanwege het weer. We hebben besloten verstandig te zijn en aan iedereen tijdig te laten weten dat het niet doorgaat. Dan weet iedereen ook waar die aan toe is."

Aanvankelijk wilde de organisatie tot morgen wachten met het nemen van het besluit. "Maar naar mate de dag vorderde hadden we zoets van: 'dit gaat niet meer veranderen'."

Vorig jaar werd de folklore voor het eerst in de geschiedenis afgelast. Ook toen kwam dat door de hitte.

Het was ook lang onzeker of de Landbouwdag op Texel zou doorgaan, maar vanmiddag werd besloten het evenement niet af te gelasten.