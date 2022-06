Kritische boeren sluiten vrede met Hoogheemraadschap na schade door hoosbuien

Een jaar geleden kwam het in Noord-Holland met bakken uit de hemel. Veel boeren zagen hun land onder water lopen. Volgens de LTO was de schade te wijten aan de slechte communicatie en het niet tijdig opschalen door het Hoogheemraadschap. Nu ligt er een 134 pagina tellend evaluatierapport van het Hoogheemraadschap met als belangrijkste conclusie dat de schade niet te voorkomen was. Hoe kijkt LTO Noord bestuurder Kees Stoop naar dat rapport?

De belangrijkste conclusie uit het evaluatierapport, dat werd gemaakt door het Hoogheemraadschap en twee externe partijen, is dat schade niet voorkomen had kunnen worden. Volgens het Hoogheemraadschap kunnen grote hoeveelheden neerslag, zoals vorig jaar in Alkmaar en West-Friesland vielen, nou eenmaal niet gemanaged worden zonder schade of overlast.

Deze conclusie is 'tegen het zere been' van Kees Stoop, bestuursvoorzitter van LTO Noord. Hoewel er verschillende gesprekken zijn gevoerd met het Hoogheemraadschap om de lucht te klaren, is Stoop nog steeds van mening dat de schade beperkt was gebleven als er tijdig was opgeschaald. "Ik keek die vrijdag uit het raam; het was pikzwart en je hoeft niet doorgestudeerd te hebben om te weten dat er gelijk opgeschaald moest worden."

Het Hoogheemraadschap vindt daarentegen dat 'er niet werd opgeschaald omdat de situatie gaandeweg meer onder controle kwam'. Kees Stoop kan daar kort en bondig over zijn: hoewel de schade niet volledig voorkomen had kunnen worden was de schade een stuk minder geweest als er meer rayon-beheerders in het gebied aanwezig waren geweest.