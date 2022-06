Oud-AZ'er Joris van Overeem kiest voor avontuur in Israël

"Ik ben heel blij om voor Maccabi te gaan spelen, de grootste club in Israël", zegt Van Overeem na zijn overstap. "Mijn ambitie is om zoveel mogelijk prijzen te pakken bij Maccabi. Ik zie ernaar uit om in het Bloomfieldstadion te gaan spelen."

Sinds 2018 speelde Van Overeem bij FC Utrecht. Daarvoor was hij een vaste waarde in het elftal van AZ. In Alkmaar brak hij door vanuit de jeugdopleiding en speelde hij vijf jaar in het eerste, met een tussentijdse verhuurperiode aan FC Dordrecht. In totaal speelde Van Overeem 2013 wedstrijden in de eredivisie.