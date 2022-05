Bakkie Pleur: "AZ moet spelers halen, anders word je zevende"

In een vers Bakkie Pleur gaat het dit keer over AZ en Oranje. AZ-icoon Barry van Galen vindt dat er wat moet gebeuren in Alkmaar. "Vorig jaar hebben ze een hoop spelers laten gaan en er niets voor teruggehaald. Er moeten dingen veranderen. Spelers halen, want anders word je zevende", aldus Van Galen.