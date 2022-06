Gokbedrijf Kansino nieuwe shirtsponsor en hoofdpartner van AZ

AZ heeft in gokbedrijf Kansino een nieuwe shirtsponsor en hoofdpartner gevonden. Het bedrijf dat zich richt op online casino gaat vanaf 1 juli in zee met de Alkmaarders.

Kansino neemt na twaalf jaar AFAS Software over als shirtsponsor. Algemeen directeur Robert Eenhoorn: "Kansino is een modern en ambitieus bedrijf, dat net als wij enorm gemotiveerd is om flink door te blijven groeien. Deze samenwerking legt een solide basis voor de toekomst en geeft AZ de ruimte om weer een stap te zetten in haar ambities."

Alkmaar Zaanstreek Foundation

AZ en Kasino willen samen een actieve bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van de club via de Alkmaar Zaanstreek Foundation. Het logo van die stichting staat op shirts van fans onder de 18 jaar. "Met dit initiatief kunnen we meerdere maatschappelijke doelen ondersteunen. Welke initiatieven dat zijn, zal op korte termijn worden gepresenteerd. Naast een initiële gezamenlijke financiële bijdrage, zal AZ ook per verkocht shirt een afdracht doen aan de foundation", laat Eenhoorn weten.