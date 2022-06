"Onbegrijpelijk": provincie en reizigers niet te spreken over wegvallen steun voor bussen

Door het wegvallen van de coronasteun komt het streekvervoer in de provincie nóg meer onder druk te staan. Dat betekent dat nóg meer gaat worden gesneden in de dienstregeling met nare gevolgen voor reizigers. In Muiden is al flink bezuinigd op het streekvervoer en rijdt de bus nog één keer per uur. "Schandalig. Al die oudjes moeten halve dagen wachten op een bus."

Het streekvervoer in de hele provincie staat onder druk. Het wegblijven van toeristen en forenzen tijdens de coronaperiode hebben flinke problemen veroorzaakt. De vervoerders zitten nog steeds erg krap bij kas, de personeelstekorten slaan de sector niet over en eind van het jaar valt ook de compensatie voor de coronaverliezen weg.

De provincie is niet te spreken over het wegvallen van de steun. “Onbegrijpelijk”, vindt gedeputeerde Jeroen Olthof die verantwoordelijk is voor mobiliteit en bcheckereikbaarheid. “De afgelopen twee jaar hebben we met elkaar honderden miljoenen in het OV gepompt om het tijdens de coronacrisis te laten overleven. Dat is weggegooid geld als nu gestopt wordt met de steun, en dat vlak voordat het OV zich hersteld heeft.”

Olthof is van mening dat juist nu, met “alle opgaven waar we voor staan (woningbouw, stikstof, bereikbaarheid)” een goed ov-netwerk hard nodig is. Hij voorspelt dat er zonder steun uit Den Haag volgend jaar minder bussen in Noord-Holland zullen rijden. “Terwijl het juist nodig is dat steeds meer mensen met het ov gaan. Alleen zo houden we onze provincie bereikbaar én leefbaar.”

Één busverbinding

Op sommige plekken is al flink gesneden in de dienstregeling. In Muiden moeten bewoners het doen met slechts één busverbinding, die ze de stad uitbrengt naar onder meer het dichtstbijzijnde treinstation van Weesp. De bus gaat maar één keer per uur.

Toen het aantal busreizigers tijdens de coronacrisis flink daalde, besloot busvervoerder Transdev het aantal bussen terug te schroeven. Met het lagere aantal reizigers was het niet rendabel de bus zo vaak te laten rijden.