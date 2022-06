Slechts één bus per uur brengt Muiders stad uit, gemeente vraagt om actie

Muiden heeft slechts één buslijn - lijn 110 - één keer per uur tussen zowel Muiden en Weesp als Muiden en Bussum. Alleen 's ochtends en 's avonds vertrekt er een tweede bus per uur om de spitsuren te ontlasten. Voor Muiders die de rest van de dag een bus missen, zit er weinig anders op dan een uur te wachten.

Dat er slechts één bus per uur vertrekt is iets van de laatste jaren. Toen het aantal busreizigers rond de coronacrisis flink daalde, besloot busvervoerder Transdev het aantal bussen terug te schroeven. Met het lagere aantal reizigers was het niet rendabel de bus zo vaak te laten rijden.

Aantal reizigers gedaald

Nu alle lockdowns en het vele thuiswerken achter de rug zijn, is dat nog niet teruggedraaid. De reden: het is niet zo dat er weer meer mensen de bus pakken op het traject. "De uursdienst blijft volgens Transdev passend", aldus de gemeente Gooise Meren.

De gemeente wil dat liever anders zien en wil dat de busvervoerder het aantal bussen per uur wel weer verdubbelt. "We praten daar nu over met de regio Gooi en Vechtstreek, de provincie Noord-Holland en busvervoerder Transdev", laat de gemeente weten na raadsvragen van de lokale VVD-fractie, die klachten hoorde over het beperkte aantal bussen. Of het ook zover gaat komen, moet binnenkort duidelijk worden.

Wel 'halfuursbus'

De aansluiting van Muiden op het openbaar vervoer heeft de aandacht van de gemeente, omdat het vindt dat 'Muiden en Muiderberg goed ontsloten moeten zijn met het openbaar vervoer'. Dat zijn ze in tegenstelling tot Naarden en Bussum minder, omdat er naast de bus geen andere vormen van openbaar vervoer zijn. Daar komt bij dat er met nieuwbouwwijken De Krijgsman en Bredius volgens de gemeente juist veel vraag is naar de bus, die bovenal nog eens zal toenemen.

Als er toch wordt gesproken over de terugkeer van de 'halfuursbus' wordt er volgens de gemeente ook meteen gekeken naar de verbinding met de nieuwbouwwijken. Er wordt onder meer gekeken naar extra bushaltes om de nieuwbouwwijken beter te verbinden.