Busvervoerder snijdt eerder in Gooise verbindingen door teruglopend reizigersaantal

'T GOOI - Doordat het aantal reizigers flink lager ligt als gevolg van het coronavirus, wil busvervoerder Connexxion eerder dan gepland enkele buslijnen in 't Gooi schrappen. De buslijnen zouden eerst vanaf volgend jaar zomer stoppen, maar verdwijnen nu al vanaf januari uit de dienstregeling.

De dienstregeling wordt aangepast, omdat er sinds het begin van de coronacrisis in maart al veel minder gebruik van wordt gemaakt. Door de lijnen nu al te schrappen of aan te passen wil Connexxion voorkomen dat er onnodig lege bussen rijden. Bovendien wordt er geld mee bespaard. Dat is volgens de busvervoerder nodig, omdat er door het lagere reizigersaantal inkomsten worden misgelopen die door het Rijk niet volledig worden vergoed.

Minder ritten op trajecten

Volgens Connexxion gaat het om ongeveer vijf procent minder ritten. Als na de coronacrisis blijkt dat de lijnen wel weer nodig zijn, kan het vervoer op de verschillende trajecten weer worden opgepakt.

De buslijnen die verdwijnen zijn onder meer lijnen 202, 209 en 609 tussen Blaricum, Laren, Naarden en Amsterdam en lijn 602 tussen Naarden en Amsterdam.

Daarnaast wordt de dienstregeling van buslijnen 110 tussen Bussum en Weesp, 104 tussen Hilversum en Nieuw-Loosdrecht en 107 tussen Huizen en Hilversum aangepast. Die bussen rijden nu nog elk half uur, maar gaan straks nog maar één keer per uur rijden. Ook enkele Hilversumse stadsbussen moeten er aan geloven: onder meer de dienstregeling van lijn 2 tussen Hilversum station en het Erfgooierskwartier en lijn 3 tussen Hilversum station en het Tergooiziekenhuis worden gehalveerd.

Vrees dat aantal reizigers verder daalt

Reizigersbelangenorganisatie Rocov-NH laat weten de afwegingen van Connexxion te begrijpen, maar is niet blij met de aanpassingen aan de dienstregeling. Rocov-NH verwacht dat de uitgedunde dienstregeling en het loslaten van vaste tijden waarop de bussen rijden er toe leidt dat het 'toch al schaarse aantal reizigers' nog verder afneemt.

Volgens Connexxion blijven alle gebieden die de bus nu aandoet, ondanks het wegvallen van enkele buslijnen, wel gewoon bereikbaar.