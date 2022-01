Dienstregeling bus en trein uitgekleed door uitval van personeel

Volgens Connexxion zal er vanaf dinsdag 1 februari een 'zaterdagdienstregeling' worden gereden. Dat betekent dat de bussen van maandag tot en met vrijdag rijden alsof het zaterdag is. In veel gevallen is dat minder frequent dan normaal.

De zaterdagdienstregeling is alleen van toepassing in de regio Haarlemmermeer en Amstelland, formeel de concessie Amstelland-Meerlanden. Een groot deel van die bussen rijdt ook door naar Amsterdam of Haarlem.

Een aantal buslijnen in de regio wordt uitgezonderd. Het gaat dan om lijnen waar veel scholieren of mensen met een cruciaal beroep gebruik van maken. Ook de bussen van Schipholnet blijven rijden als voorheen.

'Ziekmeldingen hoger'

"Ook bij Connexxion merken we de gevolgen van de covid-pandemie. Het aantal ziekmeldingen is hoger dan in andere jaren", schrijft de vervoerder. "In de regio Amstelland-Meerlanden (AML) zien we ons daarom genoodzaakt om de dienstregeling aan te passen."

De bussen die normaal blijven rijden zijn lijn 161 (Hoofddorp - Zwanenburg), lijn 163 (Hoofddorp - Rijsenhout), lijn 257 (Amsterdam - Aalsmeer), lijn 271 (Amsterdam - Aalsmeer) en lijn 346 (Haarlem - Amsterdam).

Minder treinen

Verder hebben de Nederlandse Spoorwegen maatregelen genomen, daar zitten medewerkers steeds vaker ziek thuis of in quarantaine.

Vanaf 21 februari zullen op trajecten, waar nu zes treinen per uur rijden, vier treinen per uur rijden en op de meeste trajecten twee treinen per uur, waar normaal vier treinen per uur rijden.

Concreet betekent dat vanaf die datum minder intercity's rijden tussen Schiphol en Nijmegen en in de spits tussen Haarlem en Alkmaar. Ook rijden er dan minder sprinters tussen Hoofddorp en Utrecht. De nachttreinen naar Schiphol blijven wel gewoon rijden.