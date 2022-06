Niet met de bus naar het strand door personeelstekort? "Schandalig"

Het probleem is ook niet opgelost met 'twee of drie chauffeurs extra', stelt De Vries. "De diensten zijn door elkaar verweven, dus het is logistiek niet mogelijk om chauffeurs alleen op de kustbus heen en weer te laten rijden."

Toch is het niet inzetten van deze bussen volgens Connexxion de beste oplossing om de reguliere lijnen normaal te laten functioneren. "Het was een lastige beslissing om de kustbussen dit jaar niet in te zetten", vertelt woordvoerder Rick de Vries. "Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt om mensen die de bus nemen naar werk en school zo goed mogelijk te bedienen. Hiermee helpen we zoveel mogelijk mensen."

De ondernemers aan het strand zullen er zelf weinig van merken dat de bussen niet rijden, verwacht Gooijer. "Wij draaien heus wel, maar het heeft ook iets met solidariteit te maken", zegt hij. "Niet iedereen is mobiel genoeg om zelf naar het strand te gaan, of in staat een auto of elektrische fiets te betalen. Ik denk dat vooral mensen die het in dat opzicht minder makkelijk hebben, hierdoor geraakt gaan worden."

Volgens de woordvoerder is de planning extra lastig rond te krijgen doordat er nu relatief veel ziekteverzuim is. "We merken dat er veel uitval is door ziekte. Daarbij is de zomer hét punt waarop veel mensen vakantie aanvragen. Dat weten we en daar plannen we ook op in. Maar als het ziekteverzuim zo hoog is, kun je niet zomaar even mensen terughalen van de Costa Brava", zegt hij.





In de gemeente Bergen rijden normaal gesproken buurtbussen van en naar het strand. Maar of die deze zomer wel volgens de normale dienstregeling rijden, is nog niet duidelijk. "Dat bespreken we binnenkort met het bestuur", vertelt Cor Bakker van Vereniging Buurtbus Bergen. "We willen heel veel, maar bestaan enkel door de inzet van vrijwilligers. Die moeten natuurlijk ook kunnen."





Daarnaast zorgt het wegvallen van de kustbus voor een 'lastig pakket': "In onze bus passen acht mensen, terwijl op een mooie zomerse dag wel dertig strandgangers bij de halte staan. Dat betekent dat onze chauffeurs mensen moeten achterlaten."





En dat is lang niet altijd makkelijk, zo komt het voor dat er te veel mensen in een bus stappen, die vervolgens niet hun plek willen opgeven. "Maar dan kan de chauffeur echt niet rijden", vertelt Bakker. "Verzekeringstechnisch mag dat gewoon niet."