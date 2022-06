Boswachter bezorgd over groeiende drukte in wandelbos Groenendael

"Sinds corona is de hoeveelheid mensen in het bos zeker met 200 procent gestegen, minimaal", zegt boswachter Rogier Veldhuisen. Hij zorgt samen met een aantal collega's voor het wandelbos Groenendael in Heemstede en slaat de ontwikkelingen bezorgd gade. "Het is heel dubbel. Aan de ene kant wil je dat er mensen komen en genieten van het terrein zoals het bedoeld is, aan de andere kant moet het niet te veel worden", zegt Veldhuisen.

Ongebaande paden

De boswachter maakt zich vooral zorgen over de nieuwe paden die ontstaan doordat wandelaars -op zoek naar eenzaamheid- van de gebaande paden afwijken. Groenendaal is een bos op zandgrond en als de beplanting wordt platgetrapt, duurt het jaren voordat die zich weer hersteld heeft.

Het gevaar bestaat dat het wandelbos op den duur meer uit pad dan uit bos bestaat. De boswachters hebben wel geprobeerd de nieuwe paden te barricaderen om ze terug te geven aan de natuur, maar de wandelaars blijken hardleers. Ze verwijderen eigenhandig de blokkades om toch diep het bos in te kunnen dwalen.