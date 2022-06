Topdrukte in de natuur, op deze vijf plekken kun je nog wél rustig wandelen

Het wordt steeds drukker in de Noord-Hollandse natuur. 70 procent van de natuurgebieden heeft problemen met de draagkracht van de vele bezoekers, blijkt uit een rapport van provincie Noord-Holland. Waar kun je nog wel terecht voor natuurschoon en rust? Noord-Hollandse boswachters en NH Nieuws' natuurverslaggever delen hun tips.

Bertusnol, Texel - Mariette Smit

Voor de boswachters is de drukte niks nieuws. "Wij merken al jaren dat het steeds drukker wordt. Dat begon al vóór de coronacrisis", vertelt boswachter Jamie Jenner van Zaanstreek-Waterland. Een oplossing is meer recreatiegebied maken, maar dat blijkt lastig te realiseren. Aan de andere kant is het spreiden van bezoekers een goede stap om populaire natuurgebieden te ontlasten. Daarom delen de natuurkenners graag hun tips over onontdekte, rustige pareltjes. Ook wordt aangeraden het moment van ontspanning goed in te plannen. Boswachter Samuelle van Deutekom: “Op zondagmiddag is het op de meeste plekken druk. Dus ga eens doordeweeks, of ‘s avonds.” Bertusnol en vogelkijkpunt Diepe Gat - Texel “Hier heb je uitzicht over een plas waar je kluten en lepelaars kunt zien. ‘s Avonds heb je prachtig avondlicht en waanzinnige zonsondergangen”, boswachter Mariette Smit beschrijft natuurgebied Bertusnol op Texel terwijl ze er doorheen loopt. “Ik kom hier vaak en kom nauwelijks iemand tegen. Dus als je een rustige plek zoekt, hier is het.” De Bertusnol ligt vlak naast de bekende zandvlakte de Slurfter, maar volgens Smit bedenken weinig mensen om door te lopen naar het gebied. Dat terwijl de Bertusnol volgens Smit een ‘ongelooflijk uitzicht’ over de duinen, de zee en de natte duinvalleien geeft.

Lepelaar in plas Diepe Gat - Janny Giezen

“In ieder seizoen kun je erheen en heeft het gebied weer een prachtige andere kleur. Ik kijk nu uit over duinroosjes en de kamperfoelie bloeit. Neem vooral een verrekijker mee.” Ook het vogelkijkpunt Diepe Gat raadt ze aan. “Het zit een beetje verstopt, maar er zitten daar twee vogelwachters van staatsbosbeheer. Tussen april en augustus zitten die daar de hele week met telescoop en verrekijkers. Als je langsgaat kunnen die vertellen wat je ziet.” Houtrak - Spaarnwoude In de Houtrak vind je onder meer het Noorderbos, waar buizerds en haviken broeden. Ook is een deel ingericht als voedselbos, met walnoten en kastanjebomen. Een aanrader, volgens boswachter Rien de Vries van Kennemerland. “Het is een schitterend stuk. Je kunt het vanaf de weg mooi bewonderen en er, buiten het broedseizoen, doorheen wandelen.”

Brakwater in de Houtrakker Beemden - Stephan Roest

Ook vind je er het ‘groene schip’, een 30 meter hoge, groene heuvel gebouwd van restmateriaal van afvalverbranding. Klim erop en bekijk het uitzicht van Amsterdam tot aan de duinen. “Qua natuur is het heel mooi en divers, er is veel te zien. Iedereen kan hier zijn ding doen. Je kunt de hond uitlaten, heerlijk struinen of met het gezin een rondje wandelen. Het is echt een mooi onontdekt stukje natuur.” Kortenhoefse Plassen - Kortenhoef "Slootjes zijn geweldig en ze zijn overal in Noord-Holland", zegt NH Nieuws natuurverslaggever Stephan Roest. "Je kunt langs een slootje struinen en kijken wat er in en op het water leeft. Soms zie je ineens een dikke snoek liggen! Er bloeit altijd wel wat."

Roest is opgegroeid in 't Gooi en raadt de Kortenhoefse Plassen aan. Motorbootjes mogen er niet komen, waardoor het heel stil is op het water. Met een kayak kun je dobberen van het ene kreekje naar het andere. In de zomer kano je door een bloemenzee, het water is een zee van waterlelie's en gele plomp.

Korthoefse Plassen - Google Maps

"Je kunt regelmatig even stil uitdrijven en dan genieten van de verscheidenheid aan planten en dieren die hier leven. Ieder seizoen is anders. Ik ben er ook wel eens geweest toen er wat ijs op het water lag en ik oog in oog kwam te staan met een ree die op de wal stond." De Weelen - Lutjebroek Voor boswachter Samuelle van Deutekom is het hard graven om nog een rustige recreatieplek te bedenken. “Mensen hebben bijna alles wel ontdekt afgelopen coronaperiode. De pareltjes zijn een beetje op.” De Weelen is volgens Deutekom nog een van de weinige rustige plekken om naartoe te gaan. Er zijn wandelpaden, maar verder weinig recreatieve voorzieningen. “Daardoor is het een goede plek om tot rust te komen, je vindt er weinig ander type recreanten.”

Een doolhof van kreekjes en sloten in West-Friesland - NH Nieuws/Stephan Roest

De Weelen is een poldergebied in West-Friesland. In de 14e eeuw vonden dijkdoorbraken plaats, waardoor gaten gevuld met water zijn ontstaan. Als je een boot hebt kun je dus ook over de sloten en vaarten het gebied doorkruisen. Het landschap is typisch voor het oude West-Friesland, waar je dus kunt zien hoe het middeleeuwse West-Friesland eruit moet hebben gezien voordat de grond verdeeld werd. Ook vindt je er talloze soorten vogels, zoals eenden, rietvogels en verschillende soorten zangvogels.