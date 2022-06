Veel jonge tieners op eerste grote Zaanse regenboogparade: 'Gewoon proud!'

Amy (13) en Isa (12) staan zwaaiend met een regenboogvlag voor het gemeentehuis in Zaanstad. "Het wel is leuk dat zoveel leeftijdsgenoten er ook zo over nadenken, dat je niet de enige bent". Zij lopen vandaag samen met honderden anderen op de eerste grote Zaanse regenboogparade.

"Hier hebben we drie jaar naar uitgekeken ", zegt Frankie Vos van Zaanpride. De afgelopen jaren vielen vanwege corona in het water. "Toen moest je in groepjes van twee of drie mensen lopen". Toen waren het net aan tweehonderd mensen, nu liepen er vele honderden mee.

'Gewoon proud'

Een groot deel van de wandelaars wordt gevormd door jongeren. Thijs (14) vindt het fijn dat er zoveel jongeren zijn "Dat betekent dat steeds meer generaties het fijn vinden er open over zijn, en dat is heel wat vooruitgang". Ook Morgan is trots dat ze hier kan rondlopen. "Het is de eerste pride voor mij en dat ga ik vieren met vrienden en mijn vriendin, gewoon proud".

Strijdbaar

Vera, Miss Gay Holland 2022, woont in Purmerend, maar is een geboren en getogen Zaankanter. Ze geniet volop van het feest en het weer maar vindt het ook belangrijk dat de gemeenschap strijdbaar blijft. "Omdat er nog steeds veel landen zijn waar homo's en lesbiennes gevangen worden gezet en soms zelfs de doodstraf krijgen". Daarom vindt ze het belangrijk dat de parade er is zodat iedereen zich gewoon kan laten zien.