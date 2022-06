Heel veel Dolly Bellefleur bij Artzaanstad tijdens de prideweek

De ruim twee meter lange Dolly Bellefleur loopt op hoge hakken door de tentoonstelling en stopt voor een foto van Erwin Olaf staat. De wereldberoemde fotograaf zette haar neer als Marlène Ditrich en maakte het portret. De kunst komt soms rechtstreeks van de muur bij Dolly vandaan. "Ik ben ruim 33 jaar gelden begonnen met Dolly", zegt Ruud Douma die met zijn travestie act optreedt in theaters en op evenementen. "Dan blik je eigenlijk niet terug en nu blik je dan terug en dat is heel bijzonder."

Behalve artiest is Dolly ook activist voor de LHBTIQ+ gemeenschap en dat is voor Artzaanstad ook een reden om met Dolly in zee te gaan. "Volgens mij is er in Zaanstad nog wel wat werk te verzetten", zegt Marc Aijtink van de kunstgalerie. De tentoonstelling toont ook werk van Artzaanstad wat door Dolly en Marc is uitgekozen. "Het is natuurlijk nu met de prideweek het moment om de tentoonstelling te programmeren."



Zondag 11 juni sluit de prideweek in Zaanstad af met een regenboogparade door de stad. Dolly belooft daar ook te zijn, maar dan wil ze wel eerst andere schoenen aan doen.