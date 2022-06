Expositie in Zaanse Bieb: in 11 landen staat de doodstraf op homoseksualiteit

Armen Melkonian vluchtte uit Syrië vanwege de oorlog, vooral vanwege zijn seksuele geaardheid. Zijn homoseksualiteit werd niet geaccepteerd. Sterker nog: er staat een gevangenisstraf van drie jaar op. "Door de oorlog is het nog erger geworden en er zijn homo's van grote hoogte naar beneden gegooid", vertelt Armen die Zaankanter is geworden en zich nu inzet als ambassadeur van De Zaanse Regenboog. In de Zaanse Bieb is een expositie over het straffen van homoseksualiteit, dat gebeurt wereldwijd in 71 landen.

Armin vluchtte uit Syrië omdat hij als homoseksueel geen leven had. - NH Nieuws

En in elf landen staat er zelfs de doodstraf op homoseksualiteit. In de Zaanse bieb worden de vlaggen van deze landen getoond. Ogenschijnlijk een vrolijke, kleurrijke parade, maar schijn bedriegt. Onder elke vlag staat vermeld welke straf er staat op homoseksualiteit. Het is een initiatief van het Zero Flags Project dat zoals de naam zegt, toe wil naar nul vlaggen. "Zo ver is het nog lang niet", vertelt Willem Laan van het Zero Flags Project. "Maar de laatste vijf jaar hebben we het al kunnen terugbrengen van 76 naar 71 landen. De laatste is Bhutan waar al een regenboogvlag is gesignaleerd."

Quote "Twee jongens van 16 en 17 die seks hadden werden opgehangen. Daar ben je stil van" Willem Laan

Willem vertelt over twee jongens van 16 en 17 die kennelijk seks hadden en daarvoor werden opgehangen. "Daar ben je dan heel stil van. We willen niet alleen stil zijn maar daartegen ook protesteren. En we willen proberen invloed uit te oefenen, zodat er steeds meer landen zijn die er afscheid van gaan nemen." Armen is heel erg blij dat hij in Nederland terecht is gekomen. "Dat je hier gewoon vrij kunt zijn, kunt flirten, kunt kiezen wie je bent en met wie je wil zijn. Dat is een groot recht. En je moet je realiseren dat dat zeker niet geldt voor heel veel landen. Dat je daarvoor moet strijden." Op de vraag of hij nog terug kan naar zijn vaderland klinkt het heel resoluut 'nee.' "Dan loop ik gevaar. Ik hoor het van mijn vrienden in Syrië die homoseksueel zijn. Die willen graag vluchten. Alleen is dat niet zo makkelijk."