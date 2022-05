Zaanse regenboogparade in het klein: 'laten zien hoe kleurrijk de wereld kan zijn'

"Ik heb nog net geen eelt op mijn handen", zegt Oscar Salomé Bodelier en laat zijn duim met pleister zien. In een etalage aan de westzijde in Zaandam is diezelfde straat nagemaakt van Lego. Oscar en medebouwer Jan van Run-Kvist denken dat er wel 100.000 stukjes gebruikt zijn om de regenboogparade die 11 juni langs de etalage trekt na te bouwen in het klein.

Jan en Oscar willen laten zien hoe kleurrijk en divers de wereld kan zijn. Daarnaast vinden ze het bouwen met Lego heel erg leuk. "Zaanpride is gewoon een feest", zegt Oscar. Hij vindt het geweldig om zijn fantasie na te kunnen bouwen en hoopt dat dit ook steeds meer werkelijkheid wordt."

Gay adult fans of Lego

De twee ontmoeten elkaar op de Amerikaanse 'Gay adult fans of Lego'-Facebookpagina. En wat bleek: ze woonden maar 500 meter bij elkaar vandaan in Zaanstad. De samenwerking voor de Lego Parade kwam snel tot stand. Het bouwwerk staat in de etalage van kledingwinkel 'Het' op de Westzijde.

Naast de kleurrijke parade is ook de geschiedenis van de LHBTIQ+-geschiedenis te zien. Zo zijn bijvoorbeeld de Stonewall-rellen uitgebeeld. In juni 1969 werd in New York na jaren van geweld door de politie tegen de LHBTIQ+-gemeenschap, door bezoekers van het Stonewall-café voor het eerst teruggevochten. Ook is het eerste homohuwelijk in Amsterdam in Lego nagebouwd.