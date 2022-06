Hovocubo zet met riante zege op FC Eindhoven eerste stap richting titel

In de eerste finalewedstrijd om het landskampioenschap heeft Hovocubo uitstekende zaken gedaan. De Hoornse zaalvoetbalclub won op bezoek bij FC Eindhoven met 2-6. Volgende week kan de ploeg van Sander van Dijk de klus in eigen huis klaren.

Hoewel FC Eindhoven voor een goed gevulde sporthal uit de startblokken knalde, kwam Hovocubo al na zes minuten op voorsprong via oud-Eindhoven speler Lahcen Bouyouzan. Binnen het kwartier brachten Iliass Bouzit en Souffian Charraoui de bezoekers op een comfortabele 3-0 voorsprong. Oud-Hovocubo speler Saïd Bouzambou bracht Eindhoven weer terug in de wedstrijd.

Na rust waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd, maar was het Eindhoven dat op zoek ging naar de aansluitingstreffer. Oualid Saadouni zettte tien minuten na rust de 3-2 op het scorebord, maar terwijl de thuisfans nog aan het juichen waren, zorgde Iliass Bouzit voor de 4-2. Hovocubo speelde de wedstrijd volwassen uit en liep het via Absessamad Attahiri en Mats Velseboer uit naar een 6-2 overwinning.

Volgende week vrijdag wacht de return in Sporthal De Opgang. Bij winst verzekerd Hovocubo zich van de landstitel. Bij een gelijkspel is de beslissingswedstrijd volgende week zondag, ook in Hoorn.