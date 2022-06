Oualid Tarifit nieuwe aanwinst voor zaalvoetballers Hovocubo

De creatieve linkspoot was een aantal keren op proef bij Hovocubo en wist Sander van Dijk dus te overtuigen. "Via zijn maatje Amin Amghar kwam hij bij ons op de radar. Tijdens de stage bij ons zag ik dat hij het niveau en de fysiek aankan om in de eredivisie te spelen. Natuurlijk zal blijken hoe hij zich gaat ontwikkelen, maar mijn handen jeuken om met zo'n jongen aan de slag te gaan", vertelt trainer Sander van Dijk over de 22-jarige zaalvoetballer.

Tarifit speelde afgelopen seizoen bij OACN Boys uit Spijkenisse in de eerste divisie.