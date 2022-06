Leuning bij nieuwe bankjes beperkt uitzicht op zee: "Ze hebben de plank misgeslagen"

De nieuwe bankjes op de balkons op boulevard Paulus Loot in Zandvoort, zijn nog niet eens af en nu al is er commotie ontstaan over de leuning. Die blokkeert voor mensen met een gemiddelde lengte het zicht op zee. "Het is een grove ontwerpfout", zo schrijft Marie op Facebook. Ook Melanie sluit zich daarbij aan. "Prachtig hout maar hoe kan je zoiets bedenken?"