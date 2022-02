Fietsers mogen na herinrichting in twee richtingen rijden over boulevard Paulus Loot

Het kostte aardig wat vergadertijd , maar de Zandvoortse raad is eruit. Fietsers mogen voortaan, na de herinrichting, in twee richtingen over de boulevard Paulus Loot rijden.

Veel fietsers, die vanuit Noordwijk naar Zandvoort rijden door de duinen, slaan nu ook al linksaf richting de boulevard Paulus Loot om even, al rijdend, van de zee te kunnen genieten. Dat mag eigenlijk niet, maar wordt gedoogd. Over een paar maanden, als de herinrichting van de boulevard een feit is, mogen fietsers 'legaal' in beide richtingen fietsen.

Subsidie van de provincie

Met dit besluit van de raad is ook een provinciale subsidie van acht ton veilig gesteld. Gedeputeerde Staten vond tweerichtingsverkeer voor fietsers namelijk een belangrijke voorwaarde om die subsidie te verlenen.

Alle partijen stemden ermee in, behalve Gemeentebelangen Zandvoort (GBZ). Fractievoorzitter Astrid van der Veld vreest voor ongelukken tussen uitparkerende auto's en tegemoetkomende fietsers. Zij krijgt daarbij de steun van de Fietsersbond.