Tekort aan recreatieruimte voor Noord-Hollanders, meerderheid van natuurgebieden is overvol

70 procent van de natuurgebieden in Noord-Holland kan de grote hoeveelheid bezoekers niet meer aan. Dat blijkt uit een rapport van de provincie over de sterk groeiende en veranderende recreatiedruk. Het aantal inwoners en toeristen in Noord-Holland blijft groeien, waardoor de topdrukte alleen maar toeneemt.

Duinen, bossen, meertjes, het strand... Noord-Holland heeft genoeg plekken om te ontspannen. Tegelijkertijd wonen er ook véél mensen die op veelal dezelfde plekken tot rust willen komen. Afgelopen jaren nam het aantal natuurbezoekjes flink toe. In 2018 ondernamen we 114 miljoen uitstapjes, voor 2030 wordt voorspeld dat daar nog eens 20 miljoen natuurbezoeken bijkomen.

Natuurgebieden zijn nu al vol, maar wordt nog voller. Naar verwachting stijgt het aantal inwoners in Noord-Holland van de huidige 2,9 miljoen naar bijna 3,4 miljoen in 2050. Tel daar nog eens de verwachtte 17,2 miljoen extra toeristen in 2050 bij op en je komt op een drukke provincie met drukke natuurgebieden.

De natuurgebieden zijn niet gebouwd op zo veel bezoekers, 70 procent van de gebieden is nu al overbelast. Op dit moment is het tekort aan recreatieplekken het grootst in de regio’s West-Friesland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam, Amstelland-Meerlanden. Om iedereen te laten ontspannen in een natuurgebied dat niet overbelast raakt blijkt ongeveer 3,1 tot 5,9 keer zoveel recreatiegebied nodig.

Rommel en opgeschrikte vogels

De drukte in de natuur heeft vervelende gevolgen. Het leidt tot rommel, vandalisme en meer problemen met hangjongeren en drugsgebruik. Daar bovenop wordt het de natuurlijke inwoners moeilijk gemaakt: broedende vogels worden opgeschrikt, nesten kapotgetrapt en grazers verstoord.

Ook voorspellen de onderzoekers dat er steeds meer verschillende activiteiten worden gedaan in de natuur. Mountainbikers, ruiters, sporters, (elektrische) fietsers en wandelaars hebben verschillende wensen. Dat kan tot overlast leiden onder de verschillende groepen.

Daarbij zorgt de overlast van bezoekers voor stijgende kosten voor natuurorganisaties: er gaat steeds meer werk zitten in onderhoud en beheer. De vele bezoekers brengen daarentegen nauwelijks extra inkomsten mee om dat te compenseren.

1 tot 5 kilometer reizen

Uit het onderzoek blijkt dat Enkhuizerzand, Alkmaarderhout en Haarlemmerhout het meest worden bezocht door Noord-Hollanders. De populariteit van natuurgebieden wordt onder andere bepaald door het aantal wandelroutes én het aantal voorzieningen.

Ook is de locatie van invloed. De meeste mensen willen 1 tot 5 kilometer reizen voor hun uitstapje en zo raken natuurgebieden op die afstand van een drukke stad erg vol. Dat is te zien in de cijfers: de natuurgebieden in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden werden het meest bezocht door Noord-Hollanders.

Van de buitenlandse toeristen wordt verwacht dat ze minder de natuur zullen opzoeken, omdat ze vaak voorkeur geven aan andere bezienswaardigheden. Nederlanders die op vakantie gaan in eigen land kiezen juist wél voor de natuur, zij zoeken vaak de kust op.