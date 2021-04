Wandelen tijdens corona is booming: "Natuur brengt rust, dat hebben onze hersenen nodig"

"Het is overduidelijk dat mensen tijdens de coronacrisis behoefte hebben aan wandelen. Mensen zochten ook vooral op wandelingen binnen hun eigen regio, ze willen dat gebied dus verkennen", merkt Soels op. En ze heeft gelijk: binnen de regio zijn genoeg pareltjes om te ontdekken. Laat de plekken die iedereen al gezien heeft dus vooral ook links liggen. "Er zijn genoeg rustige dijken, weilanden en andere gebieden waar niet veel mensen zijn."

Noord-Hollandse wandelparels

Ergens wandelen waar verder heel Noord-Holland ook is, brengt je weinig rust. Misschien wel gezellig, maar niet helemaal de bedoeling. "Wij bieden daarom alternatieven voor de plekken waar honderden mensen bij elkaar komen."

Een paar tips van de wandelliefhebbers: "Plaatsen rond de oude Zuiderzee, bijvoorbeeld Marken en Medemblik, zijn prachtig. Maar ook in het nieuwe wandelnetwerk Amstelland, net onder Amsterdam, zijn er kleine pareltjes waar mensen anders niet aan denken."

"Rust in het hoofd, rust in het lijf"

Wandelen is echt niet alleen maar goed als tijdverdrijf (want wat kun je nog meer tijdens een lockdown?). Ook je gezondheid krijgt er een oppepper van, fysiek en mentaal. "Natuur geeft rust, en rust in het hoofd betekent rust in het lijf", legt Soels uit. "We hebben op een dag met zoveel prikkels te maken. Als we niet werken, dan kijken we op een scherm voor social media, of we zijn aan het bellen." Geen plannen nog dit weekend? Mooi, dan kun je lekker de paden op en, niet te vergeten: de lanen in.