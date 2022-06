Wroetende varkens schrik van Japanse duizendknoop en andere woekeraars

"De duizendknoop begint een groot probleem te worden. Het is een exoot die het iets te goed doet in ons klimaat en een schadeprobleem begint te worden", vertelt Anoek Ursem. "Het vernielt huizen, wegen, riolering. Maar varkens...die vernielen de duizendknoop. Als varkens wat lekkers ruiken in de grond dan gaan ze ervoor en is niks meer veilig."

"Als varkens wat lekkers ruiken in de grond dan gaan ze ervoor en is niks meer veilig"

Nicole Pronk uit Breezand heeft de hulp ingeroepen van Anoek en haar varkens. Toen zij haar huis kocht, stond het onkruid in de tuin tot aan de knieën. "Het was één grote bossage vol wortels die je er niet in wilt hebben: brandnetel, heermoes, akkerwinde, van alles. Ik ben heel blij met de varkens. Ze zitten nu op zo'n 500 vierkante meter. Na twee weken hadden ze de hele toplaag al kaal."

Volgens Ursem gaat het niet alleen om de duizendknoop, maar weten de varkens ook bijvoorbeeld de berenklauw te grazen te nemen. Overheden zouden best vaker gebruik kunnen maken van de dieren, denkt ze. "In Drenthe en Overijssel gebeurt het veel meer. In de Kop van Noord-Holland zijn de gemeenten nog afwachtend. Ze zijn bang voor de verkeersveiligheid, het losbreken van de dieren. Maar onze ervaring leert dat er met een goede omheining eigenlijk geen probleem is."

Sommige mensen zijn daarentegen heel creatief met de wilde woekeraars. Zo koken zij ermee. De 44-jarige Corine maakt onder andere wilde kruidenpesto en vlierbessenlimonade van onkruid. Vanmiddag komt een uitgebreid interview met haar online op deze site.