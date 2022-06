Enorme windschermen rond opslag grondstoffen op terrein Tata Steel

Tata Steel gaat een vergunning aanvragen voor het plaatsen van enorme windschermen rond het terrein waar grondstoffen liggen opgeslagen. Het gaat om een constructie van ruim 18 meter hoog en een kilometer lang. Het staalbedrijf wil dit najaar beginnen met het installeren van de schermen. In het najaar van 2023 moet de constructie klaar zijn.

De plaatsing van de windschermen is onderdeel van de maatregelen uit het verbeterprogramma Roadmap Plus. Tata Steel verwacht dat het de neerslag van stof in de directe omgeving vergeleken vorig jaar met 65 procent zal verminderen.

Tata Steel zegt in een persbericht dat het ook nu al continu maatregelen neemt om het verwaaien van kolen en erts tegen te gaan, maar dat er bij het afgraven of verplaatsen via de transportbanden alsnog stoffen kunnen wegwaaien.