Broedende meeuw bouwt nest tussen ruitenwissers van taxi

Op de standplaats van taxicentrale Munckhof aan een Alkmaars industrieterrein hebben medewerkers en de lokale dierenambulance het nestje al eens proberen te verwijderen. Tevergeefs, want de meeuwen keren steeds terug.

Nu het meeuwenkoppel een ei heeft gelegd, mag het nest niet meer verwijderd worden, want meeuwen zijn beschermd in Nederland. "Het zijn er hier gigantisch veel, en gelukkig maar, want in Nederland gaat het blijkbaar niet zo goed met de meeuwenpopulatie.", reageert een lokale ondernemer.

Meeuwenplaag

Alkmaar kampt al langer met een meeuwenplaag en heeft speciale daken aangewezen, zogenoemde gedoogdaken, waar meeuwen in alle rust mogen broeden. Hoewel er een gedoogdak in de buurt van het nest te vinden is, kozen deze twee eigenwijze meeuwen toch liever hun eigen plek.