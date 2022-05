Rechtszaak om meeuwen met rust te laten: "Meeuwen horen in de stad"

Borden met daarop de waarschuwing geen eten achter te laten, het verplaatsen van nesten of eieren behandelen met olie; de gemeente Alkmaar doet er alles aan om meeuwenoverlast tegen te gaan. Natuurorganisaties denken er anders over en vinden dat je de vogels met rust moet laten. Zij stapten naar de rechter.

Want er zijn volgens hem andere oplossingen die veel beter zijn. Op het industrieterrein in Oudorp is daar een mooi voorbeeld van te vinden. De gemeente heeft twee daken aangewezen waar de meeuw in alle rust kan broeden. "Twee 'gedoogdaken' is een mooi begin maar wel veel te weinig in Alkmaar. Meeuwen worden bovendien dertig tot veertig jaar oud en zijn honkvast. Je moet dit wel dus wel voor de lange termijn regelen."

Struyk wil benadrukken dat hij begrijpt dat mensen overlast ervaren van het gekrijs van de meeuwen. "Het is voor iedereen persoonlijk, sommige mensen worden ook wakker van een Koekoek of een koerende Turkse tortel maar meeuwen maken lawaai dus wij hebben daar ook alle begrip voor. Het gaat ons om de manier waarop je er iets aan doet."

Het heeft volgens Rob Struyk van de Vogelwerkgroep Alkmaar allemaal geen enkele zin. "Als de eieren niet uitkomen blijft de meeuw gewoon zitten waar die zit en hou je geluidsoverlast. Meeuwen verkassen ook niet zo snel en komen vaak terug naar hun oude stekje. Al die acties van de afgelopen jaren hebben niets geholpen want de meeuwenpopulatie is niet afgenomen."

Alkmaar kampt al jaren met meeuwenoverlast en nu het broedseizoen weer in volle gang is worden er allerlei maatregelen uit de kast getrokken om de overlast in te dammen. Bij extreme overlast heeft de gemeente de beschikking over een meerjarige ontheffing om nesten te verplaatsen van de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kleine mantelmeeuw. Ook mogen bij die laatste soort de eieren met olie worden bespoten zodat ze niet uitkomen. Dat gebeurt overigens wel pas als een ecoloog dat ook heeft vastgesteld.

De Stichting Faunabescherming uit Renkum en de Vogelwerkgroep uit Alkmaar willen dat de gemeente de meeuwen met rust laat en zijn naar de rechter gestapt. In eerste instantie hebben de twee natuurorganisaties bezwaar gemaakt tegen de ontheffing die de provincie Noord-Holland heeft verleend. Pas op 9 juni wordt dat bezwaar behandeld en dat is volgens Struyk rijkelijk laat. "Het broedseizoen is nu al in volle gang en als dat bezwaar is afgehandeld heb je er natuurlijk niet zo veel meer aan. We willen dat de rechter nu al de ontheffing intrekt."

Precedent

En dat is belangrijk volgens Struyk, hij vreest dat deze ontheffing wellicht uitgerold kan worden op andere plaatsen waar overlast is van meeuwen. "Het gaat dan om plaatsen als Haarlem, Zandvoort, Zaanstad en Leiden. Daarmee wordt wel een heel ernstig precedent geschapen. We moeten meer begrip hebben voor de meeuwen. Ze horen inmiddels in de stad daar gaan al die maatregelen niks aan veranderen."

Volgende week doet de rechter uitspraak.