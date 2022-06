KLM moet massaal passagiers achterlaten vanwege chaos Schiphol

KLM neemt tot nader order geen passagiers meer mee op Europese vluchten naar Schiphol. Volgens de maatschappij is de verstoring op Schiphol momenteel te groot door de reizigerschaos. Opnieuw staan er lange wachtrijen voor en in alle vertrekhallen van de luchthaven.

De maatregel is een noodgreep van KLM. Gisteren besloot de maatschappij tot en met maandag vijftig vluchten per dag te schrappen, maar gaat nu nog een stap verder vanwege de grote Pinksterchaos en extra 'onvoorziene omstandigheden' op Schiphol.

KLM meldt in een statement: "Nadat voor het weekend al een stevig pakket aan maatregelen getroffen was, zijn we zaterdag geconfronteerd met onvoorziene en acute omstandigheden die buiten onze macht liggen. Door ongunstige weersomstandigheden en baanonderhoud op Schiphol, konden veel toestellen niet landen of vertrekken in Amsterdam."

De maatregel om passagiers vanaf Europese bestemmingen niet langer te vervoeren naar of via Amsterdam blijft in ieder geval de hele zaterdag van kracht.

