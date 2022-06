KLM schrapt tot 50 vluchten per dag om drukte in pinksterweekend

Ook dit weekend wordt extreme drukte verwacht op Schiphol. Om het toch beheersbaar te houden neemt KLM maatregelen, zo schrapt de luchtvaartmaatschappij tot 50 vluchten per dag. Ook draait KLM het bagagesysteem om, om dat dit weekend te testen.

De bagage wordt normaal gesproken voor de passagiers aan boord gebracht, maar dat wisselt KLM dit weekend om. Om te voorkomen dat er weer bagage uit moet wanneer mensen hun vlucht niet halen, wordt de bagage later aan boord gebracht.

De passagiers die een stoel hadden op de geschrapte vluchten zijn omgeboekt en kunnen hun reis wel vervolgen. Ook heeft KLM op andere vluchten stoelen vrijgemaakt voor passagiers die hun overstap niet halen vanwege de lange rijen op Schiphol. Zij kunnen dan later op de dag mee met een volgende vlucht.

Meer nieuws over Schiphol

📰 Al het nieuws over Schiphol vind je op nhnieuws.nl/schiphol

💬 Tips over Schiphol- en luchtvaartverhalen zijn welkom op [email protected]

@ Volg luchtvaartverslaggever Doron Sajet op twitter



Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]