Eemnes gaat woonwijkje voor Oekraïense vluchtelingen bouwen

Eemnes doet daarmee wat het eerder al beloofde: vaste huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen. Andere gemeenten vangen vaak voor kortere tijd vluchtelingen op, Eemnes wil meer langdurende opvang.

Lege stuk grond

Het woonwijkje moet nog dit jaar van de grond komen op het voormalige gemeentelijk gronddepot. Het gaat dus om appartementen. Eemnes zegt zorgvuldig te hebben gekeken naar de mogelijkheden binnen de gemeentegrenzen voor huisvesting voor langere termijn.

De locatie aan de Barbeelstraat voldoet aan de uitgangspunten: goede uitstraling, geen containerwoningen en geen grote aantallen vluchtelingen. En vooral: passend bij Eemnes, zo is het idee.

Ook plek voor starters

De 32 appartementen - allemaal twee- en driekamerwoningen - mogen straks uitsluitend worden bewoond door Oekraïense vluchtelingen. Het gaat hoe dan ook om de groep vrouwen en kinderen die in een kerkelijk centrum aan de andere kant van Eemnes worden opgevangen.

Wel wordt er dus ook gedacht aan de lokale starters op de woningmarkt. Eemnes wil naast de huizen voor vluchtelingen zo'n acht kleine huizen voor één of twee mensen maken.

Het hele wijkje is er voor langere termijn, maar blijft tijdelijk: de huizen mogen er maximaal vijf jaar blijven staan. Daarna, of eerder nog, gaan ze naar een andere locatie in Eemnes.