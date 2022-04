Hilversum kan oorlogsvluchtelingen langer verblijf bieden op het Arenapark

Als er voor een langere periode opvangplek nodig is voor Oekraïners dan heeft Hilversum een locatie beschikbaar waar de vluchtelingen voor vijf jaar terecht kunnen. In het voormalige pand van de Rabobank op het Arenapark is ruimte voor scholing van kinderen en verblijfplaats voor vluchtelingen.

Direct nadat de stroom oorlogsvluchtelingen op gang kwam uit Oekraïne, nadat Rusland het buurland binnenviel, is op de Heuvellaan 50 een tijdelijke verblijfplaats gerealiseerd. Daar zitten op dit moment zo'n 260 gevluchte Oekraïners. Deze locatie, een zogeheten eerstelijns crisisopvang, is maar voor één jaar beschikbaar.

Het idee is dat de begane grond van het voormalige bankgebouw ingericht wordt als onderwijsruimte voor de taalschool. Dan gaat het om primair onderwijs aan Oekraïense kinderen. Op de andere verdiepingen is ruimte om te kunnen verblijven. De maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van de vluchtelingen komt in handen van het Sociaal Plein (de sociale dienst van Hilversum). Dat gebeurt in samenwerking met welzijnsorganisatie Versa Welzijn en Vluchtelingenwerk.

Omdat niemand weet hoe lang er opvang geboden moet worden en het Rijk de veiligheidsregio's gevraagd heeft 2.000 vluchtelingen op te vangen, is er alvast gekeken naar plekken waar vluchtelingen langer kunnen blijven dan twaalf maanden. Dat is in Hilversum de Thebe 22 geworden.

Zelfredzaam

"Het is noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de doorstroming van de noodopvang naar een opvanglocatie voor de middellange termijn te realiseren, zodat voor een langere periode vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Daardoor ontstaat voor de vluchtelingen de mogelijkheid om weer zelfredzaam te zijn", legt het college van burgemeester en wethouders uit.

Er zit flexibiliteit in de overeenkomst, want als de huisvesting van vluchtelingen niet meer nodig is dan kan het pand voor andere functies gebruikt worden. Hoeveel vluchtelingen hier onderdak gaan krijgen, is nu nog onduidelijk. Volgens de gemeente is dat mede-afhankelijk van de gezinssamenstelling en de indeling van het pand.

Mix

De gemeente brengt de omliggende bedrijven, scholen en omwonenden op de hoogte van de ontwikkelingen van het Thebepand. Volgens Hilversum ondervinden de plannen voor het Arenapark - dat een mix moet worden van werken, wonen, sport en recreëren - geen hinder van de vluchtelingenhuisvesting.